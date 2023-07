È prematuramente scomparso Roberto Soverchia, un lutto che ha scosso San Severino

Una triste notizia ieri ha scosso la città di San Severino. È prematuramente venuto a mancare l’imprenditore Roberto Soverchia. Molto conosciuto e apprezzato, Roberto lavorava nell’impresa di famiglia insieme ai fratelli Giovanni, più grande, e Luigi, più piccolo. A loro era rimasta la Soverchia Marmi, una delle aziende storiche e più conosciute, dopo la scomparsa del papà Vittorio venuto a mancare il 10 settembre 2013. Un lutto che ha lasciato i settempedani che lo conoscevano e lo stimavano senza parole, una notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Soverchia era stato anche impegnato politicamente: infatti diversi anni fa era stato eletto in consiglio comunale durante l’amministrazione di Fabio Eusebi, ed era un appassionato pallavolista. Numerosi i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social per esprimere cordoglio alla famiglia. In molti hanno ricordato la "bella persona" che era Soverchia, una conoscente lo immaginava "già a lavoro con il tuo papà. Guida e supporta sempre la tua famiglia come hai sempre fatto sulla terra". I funerali non sono stati ancora fissati. Soverchia lascia la moglie Franca Marini, i quattro amatissimi figli Riccardo, Marianna, Paolo e Carlo, i fratelli Giovanni e Luigi con i nipoti e la sua mamma Vittoria. Gaia Gennaretti