È sfida salvezza contro la Fermana

Partendo dalla considerazione che tutte le partite sono importanti, ancor più in questo girone di ritorno che inizia proprio oggi, non vi sono dubbi che il match di Fermo rappresenta, per la Recanatese, al contempo un’opportunità ed una grande insidia. Un nuovo risultato positivo consentirebbe di conservare o ampliare il vantaggio sulla zona più calda della classifica, visto che in primis è uno scontro diretto ed appunto per questo un malaugurato scivolone riproporrebbe… antichi allarmi, ancor più gravi se diamo un’occhiata al calendario che attende i giallorossi in questo mese di gennaio.

Al "Recchioni" dunque, come sempre e forse più di sempre, occorrerà moltiplicare le attenzioni, non badando minimamente all’attuale +6 in graduatoria, guadagnato tra l’altro con enormi fatiche. Soprattutto non si deve pensare al fatto che la Fermana è rimasta l’unica compagine del girone a non aver mai vinto tra le mura amiche, obiettivo sfiorato tante volte anche di recente ma mai raggiunto. Questo anzi, sulla carta, dovrebbe costituire uno stimolo ulteriore per i gialloblù, oltre a quello del debutto in panchina di un tecnico notissimo come Fabio Brini che, al termine della sua luminosissima carriera più di 30 anni fa, indossò la fascia di capitano del club, concludendo il suo percorso agonistico con una promozione in C2, seppur dopo ripescaggio.

Derby che, come anticipato, sarà anche caratterizzato da assenze pesanti: arcinote, nella Recanatese, quelle di Sbaffo e Raparo mentre tra i locali non figurano tra i convocati, oltre allo squalificato Bianchimano anche Pinzi, Diouane e Barchi. Ci saranno invece i due volti nuovi: il difensore Brandao Vaz e soprattutto l’attaccante De Silvestro, ex Ancona, Gubbio ed Avezzano, giunto a dare il suo contributo di esperienza e soprattutto di reti. Quanto, invece a Mister Bilò, il sostituto naturale del biondo centrocampista fermato dal Giudice Sportivo, dovrebbe essere Gomez ma non si escludono ipotesi alternative, legate anche al ballottaggio in porta tra Del Bello e Mascolo, con conseguente gioco degli under.

Chiaramente, in genere, non si vorranno apportare troppe modifiche ad un collettivo reduce da una significativa striscia positiva ed assolutamente in salute. All’andata finì 2-3 in un match pesantemente condizionato dall’espulsione, quasi allo scadere della prima frazione, di Marchegiani per un opinabilissimo intervento su Ferretti. Da lì una lunga sequenza di "disgrazie" assortite ma per cercare di venirne, definitivamente fuori, un buon risultato a Fermo è, praticamente, d’obbligo.

Probabile formazione: Del Bello; Edoardo Ferrante, Bellusci, Cusumano; Daniel Ferrante, Gomez, Alfieri, Mordini; Canonici; Spagna, D’Angelo.