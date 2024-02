È sparita la gattina Sissi. Ricerche in via Boiardo

Da qualche giorno è sparita da via Boiardo una stupenda gattina di nome Sissi. Ha tre anni, petto bianco e dorso nero e arancione. È bastato lasciare il cancello aperto e lei ne ha approfittato per andarsene in esplorazione, lasciando nella disperazione Biagio, il cagnone cui faceva compagnia e che la sta cercando. Chi avesse notizia o la avvistasse può telefonare al 348-3862860. Nel frattempo, l’oasi felina ‘Gli aristogatti di Civitanova’ cerca volontari, "volenterosi, seri e maggiorenni" per un pomeriggio a settimana. Per info 392.1385885.