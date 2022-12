È stata soppressa l’assistenza scolastica sugli scuolabus

"Ci siamo semplicemente limitati a riportare la situazione a quella che era prima del Covid. La passata amministrazione, infatti, ha aumentato l’assistenza scolastica sugli scuolabus perché costretta dalla legge al fine di assicurare il distanziamento durante la pandemia. Tanto che per l’aumento di tale servizio sono stati stanziati fondi specifici dal governo". Antonella Nalli, vicesindaco di Camerino, interviene sulla polemica nata all’ultimo Consiglio comunale sulla soppressione del servizio di assistenza negli scuolabus. "Terminata l’emergenza – aggiunge – e venuti meno quei fondi specifici, in accordo con la dirigenza scolastica abbiamo ripristinato l’assistenza così come veniva eseguita prima dell’emergenza e continueremo a garantire l’assistenza così come previsto dalla legge, ovvero per la scuola d’infanzia, primaria e in quei casi particolari che ci sono stati segnalati". "Una decisione sbagliata oltre che inopportuna, quella di interrompere il servizio – ribatte l’opposizione –. Sarebbe stato sufficiente utilizzare un po’ di buon senso per comprendere la necessità di fare uno sforzo in più per reperire le somme necessarie, magari rinunciando a qualcosa, pur di continuare ad assicurare il servizio di assistenza al trasporto scolastico. Criticammo a suo tempo l’amministrazione Lucarelli per la scelta di destinare la somma di 30.000 euro di fondi di bilancio per il pagamento di un solo spettacolo di musica lirica rivelatosi, per altro, di scarso interesse per la cittadinanza. Eravamo convinti allora dell’inopportunità di quella spesa e lo siamo a maggior ragione oggi".