È tempo della disfida del bracciale: la città si trasforma per la manifestazione dell’anno

Treia si veste a festa per la disfida del bracciale. Si è già catapultata nell’800 la città treiese che quest’anno festeggia la 43esima edizione della Disfida del Bracciale. Fino al 6 agosto la rievocazione storica tra le più particolari e affascinanti d’Italia, nella quale la città ricorda i fasti dell’Ottocento, riporterà tutti in un’atmosfera di altri tempi. I quartieri vestono gli addobbi e i colori tipici: il giallo dell’Onglavina, il verde del Cassero, il viola del Vallesacco e l’azzurro del Borgo. Dopo la Riconsegna del trofeo e il premio Carlo Didimi di ieri, che quest’anno assume un significato ancora più importante visto l’anniversario dei 225 anni dalla nascita di quello che è stato uno dei più grandi giocatori di pallone col bracciale, questa sera spazio alla comicità con l’ospite d’eccezione Alberto Farina, noto comico romano di Colorado e Zelig Lab alle 21.30 in piazza della repubblica. Domani alle 16 la finale Juniores e alle 21.30 I Varietà. Disfida è anche sinonimo di taverne, che saranno aperte tutti i giorni fino a tarda notte. Sabato prossimo, dopo la semifinale Seniores alle 16 che decreterà le due squadre che si sfideranno nella finalissima, grande show in piazza della Repubblica con Jo Squillo e Sandy Marton. Il clou della festa sarà domenica 6 con la rievocazione storica: la città si anima del corteo storico, delle grida dei tifosi e del bellissimo spettacolo pirotecnico finale. In occasione della 43esima edizione della Disfida del Bracciale sarà anche attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale e cartolina dedicati. Terminato l’evento, il bollo speciale entrerà a far parte della collezione storico-postale e sarà esposto al museo storico delle Poste e delle telecomunicazioni di Roma. Un appuntamento unico nel suo genere, insomma.

g. g.