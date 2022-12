È tempo della Tombolata del Porto "Tutto il devoluto in beneficenza"

E’ tutto pronto per il ritorno della tradizionale "Tombolata del Porto", che si svolgerà questo pomeriggio alla palestra Diaz con tanti figuranti, vestiti da pescatori e ‘sciabegotte’. E sarà una lunga giornata di divertimento per tutti, visto che sono previste quattro estrazioni dei numeri, con le cartelle che si potranno acquistare a partire dalle 15.30. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale, con la collaborazione dei diversi comitati di quartiere, l’associazione culturale e teatrale ’L’Arca’ e quella umanitaria Porto Recanati Solidale. Tra un ambo gridato al primo numero e gli attori de ’L’Arca’, che rappresenteranno i celebri personaggi delle Rivistissime e quindi della Porto Recanati che non c’è più, nessuno si annoierà perché saranno loro ad animare le estrazioni. L’inizio dei giochi ci sarà alle 17, nella palestra Diaz. L’assessore al Commercio, Stefania Stimilli (nella foto), sottolinea che per la Tombolata del Porto "tutti i premi sono stati donati dai diversi commercianti del paese e il ricavato andrà devoluto totalmente in beneficenza. Una metà di questo andrà all’associazione Porto Recanati Solidale per dare supporto alle loro attività umanitarie, mentre l’altra ai comitati di quartieri, in modo che possano organizzare iniziative e feste per i cittadini".