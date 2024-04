È un marocchino l’uomo ritrovato morto in un appartamento

Corrisponde a un tunisino di 30 anni, clandestino, l’identità del giovane extracomunitario che giovedì è stato ritrovato morto - per cause naturali - sul letto di casa, dentro a un appartamento del condominio River Village, a Porto Recanati. E’ stato questo l’esito degli accertamenti dei carabinieri locali, avviati nei giorni scorsi perché il ragazzo non aveva con sé alcun documento e quindi non si sapeva neanche il suo nome. I militari dell’Arma sono però riusciti a risalire alle sue generalità tramite i rilievi delle impronte digitali. Di lui si sa ben poco, e cioè che era sbarcato poco tempo fa dal porto di Ancona. E subito dopo si era sistemato – da circa una settimana - nel palazzone multietnico, dove viveva a casa di un connazionale. La salma del 30enne si trova ancora all’obitorio di Civitanova, ma non è sotto sequestro giudiziario e anzi non rimarrà là per molto tempo. Infatti, i militari hanno avvisato l’ambasciata per contattare i familiari del giovane tunisino, in modo da capire se la loro volontà è di seppellirlo in Italia, oppure se sarà il caso di far tornare il corpo nel suo Paese d’origine. La tragedia si era consumata nella tarda mattinata di giovedì, poco prima delle 12, quando il suo coinquilino lo aveva trovato steso e ormai privo di sensi sul letto della camera. Malgrado l’intervento del 118 non c’era stato nulla da fare per lui, deceduto per via di un malore accusato poche ore prima.

g. g.