"È un problema di lungo corso"

"Capiamo il gioco politico per cui si vuole imputare all’attuale sindaco un problema di lungo corso, ma la realtà è un’altra, ovvero che Sclavi, in base al suo peso e ruolo in assemblea, ha fatto quanto di più sensato c’era da fare: dare mandato al cda Cosmari di attuare tutte le strategie per velocizzare l’iter per l’ampliamento della discarica di Cingoli e definire gli accordi con gli enti interprovinciali per superare questa emergenza". I gruppi consiliari di maggioranza (Tolentino Popolare, Tolentino Civica e Solidale, Riformisti Tolentino) replicano al consigliere di minoranza di centrosinistra Massimo D’Este sulla Tari. "È D’Este stesso ad ammettere che la problematica alla base degli aumenti deriva dall’annosa mancata indicazione, negli anni precedenti, di una soluzione al tema della nuova discarica comprensoriale – prosegue la maggioranza –. Questione non recente ma che si trascina da anni. Gli aumenti spalmati sul prossimo triennio derivano dalla necessità di coprire il disavanzo del Cosmari (18,6 milioni) e l’assemblea di cui fanno parte tutti i Comuni della provincia e quindi anche Tolentino (con un peso del 5,9%) ha votato favorevolmente (tranne due astenuti), compresi i Comuni con un governo di centrosinistra. Andiamo avanti coscienti del lavoro che bisogna fare insieme al Cosmari e all’Ata per ridurre i maggiori costi, tenendoci lontani da questi attacchi confusionari e disordinati". Ma D’Este torna alla carica: "Un sindaco, se espressione di autentico civismo, sarebbe entrato a gamba tesa in quel consiglio, avrebbe rivendicato l’immobilismo di questi anni, avrebbe votato contro dando un segnale di non allineamento con la politica attuale. La sostanza dice che ci sarà da pagare".