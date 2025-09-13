"È una Civitanovese che non molla mai"

Anche stavolta, sarà il derby dei destini incrociati. Fermana-Civitanovese, match in programma domani allo stadio Recchioni (15.30), torna a riproporre lo scontro della scorsa stagione, pur con le dovute proporzioni di una categoria minore e pubblici abbondantemente diminuiti. In serie D, le due formazioni tentarono di rincorrere la salvezza: si scontrarono lo scorso 17 aprile, quando i rossoblù del tecnico Luigi Bugiardini espugnarono il Recchioni con reti di Foglia e Milani, condannando i canarini, anche se non ancora aritmicamente, ad abbandonare la quarta serie.

Si riparte da quella data, con due tifoserie organizzate che disertano le gare interne per contestare le proprietà ed ambedue gli ambienti rivoluzionati. "L’idea – dice Marco Comotto, grande ex difensore di entrambe – sarebbe quella di una gara equilibrata, con squadre pronte a battersi fino all’ultimo. Ma la partita è indecifrabile perché parliamo di rose allestite in ritardo. Della Civitanovese, conosco il tecnico Andrea Mercanti e so che non molla mai. Poi ci sono diversi argentini, che pure hanno questo spirito. Oltre a tanti giovani, i rossoblù dispongono di tre elementi esperti come Visciano, Handzic e Cahais, dei punti cardine".

Comotto, attuale tecnico del Potenza Picena, ha affrontato la Civitanovese in amichevole: "in quella occasione – aggiunge – ho visto una squadra organizzata e che non molla un centimetro". Sulla Fermana: "credo che avranno bisogno di più tempo per trovare il giusto equilibrio. Da questo punto di vista, sono più indietro rispetto ai prossimi avversari". La Civitanovese potrebbe presentarsi all’appuntamento con tutti gli interpreti a disposizione. È tornato in gruppo anche l’attaccante bulgaro Ganev. Giovedì ha fatto visita al Polisportivo il patron Mauro Profili, tornato da un lungo viaggio. Il vertice societario ha rivolto alla squadra un discorso di incoraggiamento.

Trasferta vietata ai tifosi ospiti, la partita sarà comunque visibile su Tvrs. Anche i gialloblù del tecnico Augusto Gentilini dovrebbero essere al completo, con il difensore Rodriguez che potrebbe debuttare dal primo minuto.