"È una zona con pericolosità sismica minore rispetto all’Appennino, possibili assestamenti"

di Lucia Gentili

"La zona di Treia presenta una pericolosità sismica minore rispetto alle zone interne appenniniche, dove si sono verificati i terremoti nel 2016, ma comunque medio-alta". A fare il punto, dopo la scossa di terremoto della notte scorsa con epicentro tra Treia e Pollenza, è il professore Emanuele Tondi, geologo dell’università di Camerino e responsabile della sede Ingv (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Unicam.

Professore Tondi cosa sta succedendo, a quale faglia è da ricondurre la scossa?

"Ieri all’1.07 si è verificato un terremoto di magnitudo 3.8 con epicentro tra Treia e Pollenza. Nelle ore successive, numerosi piccoli terremoti (aftershock) hanno seguito l’evento principale. Le accelerazioni al suolo, percepite come scuotimento, rientrano nei valori previsti dalle mappe di pericolosità sismica del territorio regionale. L’area, tuttavia, può generare terremoti anche più forti. Nel 2002 la Regione finanziò un progetto di microzonazione sismica innovativa a cui parteciparono enti di ricerca, come Ingv e Ogs (istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale) e alcune università, tra cui Unicam; il progetto era innovativo perché prevedeva l’individuazione e caratterizzazione delle faglie attive di riferimento e la successiva simulazione del terremoto massimo atteso, con la registrazione di sismogrammi sintetici al suolo".

E cosa era emerso?

"Nel lavoro era stata ipotizzata una faglia attiva con cinematica diretta (una faglia diretta, dove un blocco di roccia si abbassa rispetto all’altro) immediatamente ad est della dorsale Treia-Pollenza. Sulla base delle sue dimensioni fu stimata una magnitudo massima attesa tra 5.5 e 5.7. Tuttavia, sia per confermare o meno l’attività recente della faglia di Treia-Pollenza che eventualmente il suo potenziale sismogenico, sono necessari ulteriori studi e approfondimenti. In particolare con le nuove conoscenze e tecnologie sviluppatesi nel frattempo".

Potrebbe esserci un legame tra questo terremoto e le scosse di novembre nell’entroterra (a Mogliano)?

"No, lo escludo in quanto le faglie sono troppo lontane per interagire".

Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni?

"Sicuramente ci saranno ancora eventi sismici minori nell’ambito della sequenza di aftershocks, conosciuti come terremoti di assestamento. Poi, come già detto, nell’area si possono generare terremoti anche più forti".

La zona di Treia, dove si sono verificate le ultime scosse, che pericolosità sismica presenta?

"Una pericolosità sismica minore rispetto alle zone interne appenniniche, dove si sono verificati i terremoti nel 2016, ma comunque medio-alta".

Quali raccomandazioni si sente di dare?

"Come ricordo spesso, è possibile convivere con i terremoti ma non con il rischio associato: quindi è necessario verificare le caratteristiche strutturali e geologiche di fondazione degli edifici che si abitano e frequentano, chiedendo al proprio progettista e geologo di fiducia. Occorre un’azione di prevenzione efficace nel ridurre la vulnerabilità del costruito, da mettere in atto nei tempi di pace (tra una crisi simica e l’altra)".