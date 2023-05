"È uno spazio di pluralismo, giusto parlarne"

Mi piace interloquire con il Carlino sulle considerazioni che ho letto domenica. La democrazia ha un costo, come dovremmo sapere e aver accettato tutti, che nel caso specifico di cui parliamo è davvero risibile in sé e ancor di più se paragonato con ben altre spese discutibili assai, e forse, troppo poco discusse. Tutto ciò mi pare ancor più sostenibile se si tiene conto un minimo del fatto che il Consiglio delle donne di cui si discute, nella sua storia, ha prodotto numerose attività culturali e incontri di cittadinanza attiva praticamente senza spesa per la collettività in quanto capace di attivare contributi e proposte che le protagoniste hanno realizzato in assoluto volontariato e autonomia di spesa molto più spesso che il contrario. Tuttavia, se volessimo stare sul filo del ragionamento proposto, trovo quantomeno curioso che l’addebito di spesa non sia attribuito alla volontà cancellatoria di una realtà da parte della maggioranza che pone la questione, ma invece a chi non condividendone gli esiti si premura di reagire – con gli strumenti che gli sono consentiti – invece che subire la riduzione di uno spazio di pluralismo come fosse frutto di un amaro destino. Non posso accettare una valutazione ridotta a mera valutazione economica di un fatto istituzionale che – si sia d’accordo o meno nel merito – andrebbe letto almeno anche per quel che è nel contesto amministrativo e politico. Ciò, a meno che non si voglia sostenere che alla proposta di cambiamento di un segmento di partecipazione da parte di chi governa, non si possa neppure rispondere perché questa risposta comporta i costi di funzionamento del consiglio comunale. Oppure, ma mi rifiuto di crederlo, non si voglia sostenere che siccome si tratta – benché solo apparentemente – di questioni femminili, allora ci si può passare sopra.

Ninfa Contigiani, consigliera e segretaria comunale Pd

Gentile consigliera, che la democrazia abbia un costo è pacifico. È altrettanto pacifico che le "questioni femminili" – come lei le definisce – debbano essere al centro del dibattito pubblico. Sembra, però, che in questo caso – con 37 emendamenti e due sedute (per ora) di Consiglio monopolizzate da un argomento che appassiona più alcuni politici che la gente comune – ci si sia fatti prendere un po’ la mano.

g. fal.