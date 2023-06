È uscito "E mi respiri forte", il secondo singolo di Laragosta

Lara Grillini, in arte Laragosta, ha pubblicato il suo secondo singolo "E mi respiri forte", prodotto da Andrea Mei. Il brano, disponibile in radio e su tutti i digital store, mescola pop e soul unendoli in una parodia di una canzone d’amore in cui il patriarcato viene ribaltato. Infatti, la cantautrice di Passo di Treia trae ispirazione da esperienze personali che riflettono tematiche sociali femministe. "Scrivo sempre in termini femministi, essendo io stessa un’attivista transfemminista, e partecipo con un collettivo alle manifestazioni Pride", afferma la cantante 28enne. "Nel singolo sembra che la donna si lasci ingannare dalle promesse del compagno in un clima dove quest’ultimo domina, ma alla fine viene fuori che è lei che prende in giro l’uomo". Il videoclip di "E mi respiri forte", realizzato dal collettivo tutto al femminile LeTroteProduction, richiama il celebre quadro di Artemisia Gentileschi "Giuditta che decapita Oloferne", in cui la donna decapita il suo compagno descritto come un uomo ubriaco e violento.

Lucrezia Gianferro

Giulia Maria Pennesi

Greta Rubini