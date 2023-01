Ebrei nel territorio durante il fascismo, il lavoro dell’Anpi

In occasione della Giornata della Memoria, da tempo l’Anpi di Potenza Picena (sezione Cutini e Scipioni) sta facendo ricerche sugli ebrei transitati, tra il ‘43 e il ‘44, nel territorio potentino. Perciò, fa sapere la sezione locale dell’Anpi, "ne renderemo conto, di questo lavoro provvisorio, il 5 febbraio alle 10 in piazza della Stazione a Porto Potenza Picena (in caso di maltempo si terrà nella sede della Pro Loco). Sarà un momento particolare, toccante, perché verranno ricordate persone che sono state, purtroppo, catturate e deportate fino ad Auschwitz. L’appuntamento è patrocinato dal Comune e si concluderà con la posa di un mazzo di fiori nel luogo dove quelle persone hanno per un breve periodo vissuto".