Eccellenza internazionale "Illuminiamo e rendiamo ancora più belli musei, piazze e palazzi"

di Asterio Tubaldi

Un’eccellenza nel panorama internazionale dell’illuminazione: parliamo di Effetto Luce, l’azienda recanatese di Vanni Elisei che da oltre 30 anni elabora e realizza progetti illuminotecnici importanti in diversi settori, dalla luce per l’arte alle boutiques dei marchi più prestigiosi, alle sedi istituzionali dei grandi gruppi industriali, alla riqualificazione dei centri urbani, alle abitazioni private.

Elisei qual è stato l’ultimo intervento?

"Abbiamo realizzato la prima fase dell’illuminazione delle due piazze più famose di Acoli Piceno, Piazza Arringo e Piazza del Popolo, quest’ultima definita una delle più belle d’Italia. Stiamo ora lavorando all’illuminazione di un grande ponte romano che unisce le due parti della città".

Qual è stato il primo grande lavoro che vi ha dato maggiore soddisfazione?

"Il primo grande lavoro è stato un grosso centro commerciale a Caracas, in Venezuela, mentre quello che ci ha dato maggior lustro è il museo delle arti decorative del Louvre, molto impegnativo e progettato con le fibre ottiche, una tecnologia molto avanzata. Altri interventi importanti riguardano il Palazzo Ducale di Urbino, l’Accademia d’Egitto e il Museo Egizio in Roma, il Museo Archeologico di Bologna".

Come è cambiato il concetto d’illuminazione pubblica?

"In origine era prevalentemente di servizio e di sicurezza, mentre oggi ci sono nuove abitudini e esigenze diverse grazie all’evoluzione della tecnologia. Molti Comuni italiani si limitano ad adottare sistemi di illuminazione a basso consumo, ma, nella maggior parte dei casi, trascurano del tutto la valorizzazione urbana. L’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, invece, tramite la Esco Opera Group, ha voluto investire in un progetto che, oltre al risparmio energetico, curasse anche la resa scenografica".

Non puntate solo, quindi, al risparmio energetico?

"No, oltre al risparmio energetico puntiamo anche alla valorizzazione dell’ambiente urbano favorendo la fruizione dei luoghi di aggregazione sociale, incentivando le attività serali, migliorando la qualità della vita, mettendo in evidenza i beni ambientali, monumentali ed architettonici presenti".

Quanti dipendenti ha la sua azienda?

"Conta 20 persone e il metodo migliore per raggiungere ottimi risultati è la formazione continua, unita alla tenacia e alla passione che ci guida, dal progetto piccolo a quello di grandi proporzioni, sia in Italia che all’estero. Una vera soddisfazione per me e per i miei due soci, il project manager Andrea Nibaldi e il direttore commerciale Stefano Virgili e per tutto il nostro staff".

Come fate a lavorare in diverse parti del mondo?

"Mi piace evidenziare che noi non abbiamo agenti e non siamo azienda costruttrice, ma venditori e distributori autorizzati di grandi aziende d’illuminazione. Quando ci chiamano, noi andiamo a selezionare le aziende del panorama internazionale e in un progetto inseriamo i prodotti che riteniamo i migliori e che ci portano al risultato desiderato. Quando c’è necessità, costruiamo noi degli articoli speciali ideati proprio per il progetto che stiamo realizzando".