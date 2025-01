Eccellenza, ritorno al via: "Rata favorita sull’Urbania"

Tra mercato e campionato: l’Urbania, che domani affronterà la Maceratese, ha annunciato l’arrivo del maceratese Mattia Monachesi, esterno d’attacco che ha iniziato la stagione a Montefano. L’Urbino ha ingaggiato il centrocampista Matteo Morelli, classe 2002 cresciuto nella Vis Pesaro prima di approdare al San Marino e nella prima parte di questa stagione a Gambettola (Eccellenza romagnola). La punta Matteo Sartori, classe 1993, lascia l’Urbino per accasarsi al Misano in Promozione.

Domani sarà campionato e la prima giornata di ritorno è presentata dall’allenatore Daniele Marinelli, ricordando che la K Sport Montecchio Gallo ha vinto 2-0 l’anticipo con il Fano.

Chiesanuova-Atletico Mariner: "È troppo più forte il Chiesanuova rispetto agli avversari che in settimana si sono privati di tre importanti pedine. Per me vincerà il Chiesanuova".

Fabriano Cerreto-Urbino: "Gli ospiti hanno i mezzi per il blitz a casa di una formazione che deve riscattarsi dopo il ko interno con l’Atletico Mariner: X2".

Monturano-Montegranaro: "Le squadre vengono da un ottimo momento e cercheranno di continuare su questa strada: X".

Osimana-Matelica: "Una partita da tripla. Gli ospiti hanno un’ottima rosa, hanno effettuato un cambio alla guida tecnica che non ha inciso essendo tornati a casa da Tolentino a mani vuote nel turno prima della sosta. L’Osimana cercherà il bottino pieno sfruttando anche il fattore campo".

Maceratese-Urbania: "La Maceratese parte favorita, ha dimostrato di essere più squadra e anche più forte. Poi ha il vantaggio di giocare all’Helvia Recina - Pino Brizi".

Montefano-Tolentino: "Di fronte due squadre che stanno attraversando un buon momento: può succedere di tutto".

Portuali Dorica-Sangiustese: "La Sangiustese è stata costruita per centrare la vittoria finale, deve andare nel capoluogo di regione e imporre il proprio gioco sfruttando anche la personalità dei suoi elementi".