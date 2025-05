Eccellenze del territorio in vetrina con "Artevinando"

Le eccellenze del territorio in risalto con l’undicesima edizione di "Artevinando". Tanto vino, ma anche olio e gastronomia per la due giorni che si terrà all’hotel Cosmopolitan nel fine settimana di sabato e domenica. In particolare, saranno 19 le cantine in vetrina per un totale di circa 100 etichette, due frantoi, una macelleria, due pastifici e un’azienda che produce confetture. Il format prevede un pagamento di quindici euro con il vino a consumo libero e una porzione di gastronomia. La manifestazione è organizzata dall’associazione "Di arte in vino" con la collaborazione della Regione, della Provincia di Fermo, dei Comuni di Civitanova e Sant’Elpidio a Mare, della Camera di Commercio di Ancona e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo. Ieri mattina, la presentazione nella Sala giunta di Palazzo Sforza. "Mi complimento – le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica - con l’associazione organizzatrice, che ancora una volta è riuscita a legare due comuni, Civitanova con Sant’Elpidio a mare. Io insisto molto sul concetto di lavorare come territorio, superando i confini municipali. Artevinando esalta le eccellenze locali già da molti anni. Da questo punto di vista, credo che le Marche debbano colmare un gap rispetto a regioni come la Toscana o l’Emilia Romagna, che da tempo promuovono in maniera efficace i propri prodotti. Inoltre, questa manifestazione ci dà l’occasione per ragionare sull’attualità, in un momento di dibattito proprio sul tema del vino e delle varie restrizioni". Il via sabato alle 16 con la prestazione a cura del giornalista Tiziano Zengarini. Per l’occasione, spazio all’esposizione dell’artista Rex. Quindi, gli assaggi fino alle 20.30. Lo stesso orario verrà rispettato per la giornata di domenica (16 – 20.30). Marino Calvigioni, presidente dell’associazione di "Arte in vino": "Ogni anno – ha detto al fianco del vice Stefano Silenzi - cerchiamo di offrire un’esperienza autentica, valorizzando i produttori locali e creando un dialogo tra le eccellenze enogastronomiche e quelle artistiche". "Dove c’è cultura c’è bellezza e dove c’è bellezza c’è ricchezza – ha commentato il consigliere comunale Gianluca Crocetti –. Artevinando rappresenta esattamente questo spirito". Francesco Rossetti