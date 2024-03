"Eccesso di spese legali per scelte sbagliate"

Il Tar che respinge per carenza di motivazione il decreto che aveva ‘licenziato’ Manola Gironacci da assessore "è una bocciatura sotto il profilo tecnico, giuridico e politico per il sindaco di Civitanova ed è il segno di una incapacità amministrativa di cui pagano le spese i civitanovesi". Giulio Silenzi (Pd) della vicenda che ha visto il tribunale accogliere il ricorso della Gironacci, e cancellare il provvedimento firmato da Fabrizio Ciarapica lo scorso settembre, fa emergere anche l’aspetto delle spese legali legate alle sconfitte davanti ai giudici. "Ultimamente - sottolinea - quando il Comune viene portato in giudizio al Tar perde sempre. Il decreto non ha retto alla prova del tribunale in seguito al ricorso presentato dall’assessore e la parcella all’avvocato nominato per la sua difesa Ciarapica l’ha caricata sul bilancio pubblico, e a questa si sommano le indennità arretrate da pagare alla Gironacci, che pur non avendo esercitato il ruolo di assessore, ammontano a 7.000 euro". "Le sue scelte - prosegue - e quelle dei dirigenti comunali, stipendiati anche per istruire pratiche che reggano alla prova della legge, costano care ai civitanovesi che si devono sobbarcare questi ed altri costi delle spese legali per le cause imbastite dal sindaco". Il riferimento è alla fattura dell’avvocato Diego Cuccù, stabilita con delibera di giunta (n. 498 del 28 novembre 2023) e che ammonta a 7.295 euro, incarico assegnato con affidamento diretto. "E non è detto - prefigura il Dem - che la somma non debba essere integrata per ulteriori spese emerse durante la causa. Ultimamente infatti i costi delle parcelle finali per il Comune sono quasi raddoppiati rispetto alle somme previste in delibera". L’esponente del Pd entra anche nel merito della sentenza che ha restituito a Gironacci la delega al turismo, con il Tar che nelle motivazioni spiega che al provvedimento del sindaco manca il presupposto su cui si fondava la decisione di revocare l’assessore, ovvero l’avvenuto passaggio alla Lega, e quindi non c’era l’effettiva ragione per la quale sarebbe venuta meno la fiducia, una volta accertato che il passaggio al partito di fatto non era avvenuto. Peraltro, nel decreto di revoca Ciarapica riconosceva pure la bontà dell’operato dell’assessore nel corso del suo mandato. "Una sentenza - conclude Silenzi - che la dice lunga sulla superficialità con cui il sindaco ha agito, ma tanto paga sempre Pantalone".

Lorena Cellini