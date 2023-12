"Eccesso di traffico: la variante è da respingere"

"L’area, già critica dal punto di vista viario, sarebbe ulteriormente aggravata dall’aumento di traffico derivante dalla variante, rendendo via Costamartina di fatto impraticabile". Ecco quanto scritto nel verbale della commissione consiliare urbanistica che si è tenuta lunedì scorso e in cui, sui problemi legati alla viabilità, si è saldato il no del centrosinistra e quello di Fratelli d’Italia alla variante al Piano regolatore presentata dall’immobiliare Cristallo per realizzare su 3.200 mq nella zona di Costamartina un nuovo supermercato. I componenti dell’opposizione presenti in commissione, Francesco Micucci del Pd e Piero Gismondi di La Nuova Città, avevano anche evidenziato il rischio che questo tipo di scelte potesse fare da apripista ad ulteriori trasformazioni di aree che oggi hanno destinazione a servizi. Ma, in riferimento all’impatto viario su Costamartina sia Fratelli d’Italia, con Roberto Pantella presidente della commissione e capogruppo consiliare, che il Pd si sono trovati sulla stessa linea nella considerazione che una nuova struttura commerciale a ridosso di un comparto che ne è già zeppo comporterebbe il rischio di un aumento del traffico su strade che sono anche quelle che percorrono le ambulanze e i mezzi di soccorso per raggiungere il vicino ospedale. Lo scenario ha spaccato il centrodestra con Pantella che si è schiarato con Micucci e Gismondi e insieme hanno votato no alla variante dell’immobiliare Cristallo - che poi è anche un no all’imprenditore Germano Ercoli - e con invece Paola Campetelli di Civitanova Unica astenuta e Piero Croia di Forza Italia favorevole. Ha dovuto ingoiare il rospo dello stop al progetto l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti (Vince Civitanova) che ne aveva elencato i vantaggi: cessione al Comune di 8.200 mq di verde e di 4.500 mq di parcheggi, ampliamento di via Papa Giovanni XXIII e realizzazione di una rotatoria di innesto con via Costamartina, adeguamento della viabilità di servizio sulle vie Foscolo, Guicciardini e Manzoni e versamento al Comune di 501.000 euro. L’adozione della variante verrà portata venerdì in Consiglio comunale, dove il no della commissione non è vincolante, ma se Fratelli d’Italia voterà come il suo capogruppo sarà bocciatura.

Lorena Cellini