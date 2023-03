Eccidio di Montalto, le celebrazioni

La città di Tolentino, medaglia d’argento al valor civile e al valor militare, celebra il 79° anniversario dell’Eccidio di Montalto, avvenuto il 22 marzo 1944, quando i nazifascisti fucilarono oltre trenta ragazzi (la maggior parte tolentinati) che si erano rifugiati sulle montagne tra Caldarola e Cessapalombo. Le iniziative sono promosse dal Comune e dall’Anpi. Oggi e domani quest’ultima incontra gli alunni delle scuole. Sabato alle 12 all’istituto Filelfo c’è Michele Petraroia, dirigente nazionale Anpi. Domenica alle 9 in piazza della Libertà ritrovo e partenza del corteo per il cimitero comunale; alle 9.30 al Famedio dei Caduti messa, alle 10.30 in piazza deposizione della corona di alloro sulla lapide dedicata al sacrificio dei Martiri di Montalto. Interverranno il sindaco Mauro Sclavi, il presidente Anpi Lanfranco Minnozzi e Petraroia. Al termine della cerimonia, trasferimento in bus per Montalto con sosta a Caldarola per le onoranze al cippo della medaglia d’argento Aldo Buscalferri e ai Martiri di Montalto.