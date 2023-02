Ecco 55 piante da mettere a dimora L’appello: "Si cercano volontari"

Lancia una richiesta di aiuto l’associazione "Piantiamo Recanati" che è alla ricerca di volontari per mettere a dimora le 55 piante adulte (tutte autoctone) che sono state ritirate nei giorni scorsi dall’Assam di Pollenza. In gran parte saranno piantumate in zona le Grazie, presso il boschetto di via Mascambruni che nel marzo scorso era stato dedicato alle vittime del Covid e dove l’amministrazione ha anche predisposto l’impianto irriguo, e 8 piante nell’area verde di via Bettini, a Fonti San Lorenzo. A dare una mano anche il vivaista recanatese Graziano Magagnini che ha messo a disposizione dell’associazione un escavatore poiché le piante sono tutte alte almeno 2 metri (alcune anche 4) con un bell’invaso e hanno la necessità di una buca larga e profonda. Nelle settimane scorse sempre in questa area verde erano stati piantumati 4 cipressi adulti".

Qualcuno, però, paventa che questo non sia proprio il momento migliore per piantumarle viste le temperature particolarmente rigide di questi giorni. Il bosco de Le Grazie inizialmente contava su trecento specie di alberi diversi, ma nel tempo non tutti sono riusciti a resistere all’intemperie e alle difficoltà logistiche nel mantenere l’area verde. Stessa situazione, purtroppo, anche in altre boschetti creati in città, da quello in via Cossio all’area al termine di via Brodolini. L’associazione si augura che a rispondere al suo appello siano soprattutto gli abitanti del quartiere: "Sarebbe un bel segnale!"

ant. t.