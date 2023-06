Ecco "Affare Fatica", giovani in campo

C’è anche il Comune di Corridonia ai nastri di partenza del progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune", finanziato dalla Regione e coordinato da Csv Marche Ets. Le attività partiranno il 19 giugno coinvolgendo 4 squadre di ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 per 4 settimane.

I tutor, giovani dai 22 ai 35 anni, avranno il ruolo di accompagnare le squadre che verranno assegnate ad ognuno di loro nello svolgimento delle attività ed ogni gruppo sarà seguito in tutte le operazioni da volontari "maestri d’arte", chiamati handyman che affiancheranno i tutor, per trasmettere loro le competenze tecniche e artigianali.

Nel dettaglio le attività in città si svolgeranno al parco Villa Fermani, giardini di via Trento, area passeggiata di viale Italia, centro storico e area verde Zoccolanti, riguarderanno la riqualificazione urbana e manutenzione di beni comunali come panchine o cestini in legno. A ciascun partecipante verrà consegnato a riconoscimento dell’impegno un "buono fatica" settimanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor) che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero. Sarà possibile iscriversi sul sito: www.cistoaffarefatica.it, per info: 377.7074561.