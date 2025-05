Ecco "Al passo con l’ostetrica", iniziative in ospedale e all’Abbadia

"Al passo con l’ostetrica", vale a dire una passeggiata per valorizzare una figura di primo piano – l’ostetrica, appunto – di cui lunedì si celebra la giornata internazionale. Questa l’iniziativa organizzata da Fabia Pioli, coordinatrice dell’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata, che per l’occasione ha "riempito" il 5 maggio in modo davvero originale. Alle 10, presenti autorità sanitarie e rappresentanti delle istituzioni, sarà piantato un melograno nel giardino antistante l’ingresso dell’ospedale di Macerata, come segno di benessere e longevità. Alle 15, ritrovo al Parco della Vita all’Abbadia di Fiastra, per una passeggiata di un’ora, alla quale hanno già aderito un centinaio di persone. Si chiama "Al passo con l’ostetrica" perché si cammina, ma soprattutto per far conoscere come questa professione sia cambiata nel tempo e oggi sia in grado di operare secondo modalità e con tecniche sempre più avanzate ed efficaci. "Faremo un percorso con tre pit stop attraverso i quali spiegheremo l’attività dell’ostetrica", sottolinea Pioli. "Il primo è incentrato sul parto; il secondo sull’allattamento e sul portare in fascia il neonato; il terzo, invece, è rivolto in particolare a pazienti più adulte, e si concentrerà sulla prevenzione, con informazioni sulla autopalpazione, alimentazione e stili di vita. Concluderemo con un po’ di stretching, pratiche di rilassamento e cibi biologici". Ci sarà anche una variante curiosa: studentesse del corso di Ostetricia dipingeranno il "pancione" delle donne in gravidanza che prenderanno parte alla passeggiata. A garanzia della sicurezza, stazionerà nei paraggi un’ambulanza, messa disposizione dalla presidente della Croce Rossa Marche, Rosaria Del Balzo Ruiti. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ordine regionale delle ostetriche, dell’Ast e del Comune di Macerata, ed è stata finanziata grazie alla donazione di una famiglia che ha vissuto due gravidanze nel reparto dell’ospedale di Macerata.

Franco Veroli