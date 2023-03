Ecco chi sono i quattro ragazzi

L’associazione Zagreus è nata nel 2021 con il fine di promuovere nel territorio ogni forma d’arte. È formata da quattro ragazzi di Tolentino. La presidente è Sofia Baldoni, 21 anni; si laureerà quest’anno in Beni culturali alla Sapienza di Roma. È appassionata di cinema, teatro, le piace organizzare eventi e viaggiare. Michele Polisano, vicepresidente, 22 anni, diploma accademico in Media Design alla Naba di Roma, sta studiando per la laurea magistrale in Management dei Beni culturali e del turismo all’università di Macerata. "Amo studiare i modi che l’essere umano ha per esprimersi, quando posso mi metto dietro la macchina da presa", dice. Edoardo Costantini, segretario dell’associazione, 22 anni, laurea in Lettere, studia Storia e Archeologia per l’innovazione all’Unimc. "Sono un appassionato di tennis, di storia e di arte, interesse che soprattutto i miei nonni hanno contribuito a formare, portandomi sin dall’infanzia a visitare i musei e i luoghi più importanti del nostro territorio", afferma Edoardo. E poi c’è Giorgio Epifani, 22 anni, socio di Zagreus, con una laurea triennale in Psicologia; sta studiando alla magistrale di Psicologia del lavoro, erogata in lingua inglese dall’università di Bologna. Interessato alle dinamiche sociali e alla ricerca scientifica in campo psicologico, è appassionato di cinema, arti visive e performative. Tutti e quattro parlano inglese.