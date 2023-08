Ecco come nasceva un libro nel Medioevo

La filiera storica della produzione medievale del libro sarà rievocata domani al chiostro di San Francesco, a Pioraco, dalle 16. Un mastro cartaio, un amanuense e un rilegatore, tutti rigorosamente in costume storico, dimostreranno come nasceva un libro: dalla carta fatta a mano, alla scrittura con penne d’oca e inchiostro, alla cucitura al telaio dei fascicoli. I partecipanti potranno provare e toccare con mano strumenti e materiali, per costruire il proprio libro come si faceva nel Medioevo. Tutte le informazioni su www.pioracocittadellacarta.itrievocazione-storica. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti. La manifestazione fornirà dimostrazioni di come si lavorava nel Medioevo, con didattica per i presenti, illustrazione pratica e piccoli laboratori.