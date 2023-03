"Ecco Geronimo Stilton, l’amico dei bambini"

Abbiamo intervistato la scrittrice Elisabetta Dami, nota per essere la creatrice del personaggio Geronimo Stilton. Vive a Milano, è figlia dell’editore Pietro, grazie al quale ha iniziato ad amare la lettura e la scrittura, è consigliera del Wwf, pilota d’aereo, paracadutista, ha scalato il Kilimangiaro, ha corso tre volte la maratona di New York ed è molto attiva nel volontariato. Dami, quando nasce Geronimo e qual è stato il suo successo? "Nel 2000. Sono stati venduti 180 milioni di libri tradotti in 49 lingue e fa compagnia ai bambini. La scrittura dei libri di Geronimo è arrivata quando ho iniziato a fare volontariato in ospedale con un’associazione che si occupava di bambini. Era l’epoca di Patch Adams, il medico che si vestiva da clown per rallegrare i piccoli malati, e io mi dissi: "Cosa so fare? So scrivere. Scriverò storie per i bambini mettendoci avventura, umorismo e valori etici universali", come lealtà, sincerità, onestà, legalità, rispetto per le istituzioni e per la natura, per sé e per gli altri e poi coraggio, amicizia, gentilezza, per arrivare al valore della felicità, a cui i bambini hanno diritto. I valori sono importanti. Sta a noi adulti trasmetterli in tutti i modi possibili. Ai bambini...