Ecco gli aumenti per i dirigenti medici. Un fondo per cinquecento dipendenti

L’Ast di Macerata ha riclassificato e graduato gli incarichi dirigenziali in termini di retribuzione di posizione. Un provvedimento che investe circa 500 persone e che conta, complessivamente, su un fondo di 12,5 milioni di euro: 7,2 per gli incarichi professionali e 5,2 per gli incarichi gestionali. Per quanto riguarda i primi, si tratta di soldi in gran parte già assegnati, ma che ora vengono portati "a completamento", con indubbi benefici sulle buste paga degli interessati. Devono essere distribuiti circa 3,5 milioni di euro ma, diversamente dal passato, quando questa distribuzione avveniva "a pioggia", ora si è deciso di farla in modo mirato. Per i secondi, invece, si provvederà dopo che sarà stato varato l’atto aziendale con il quale sarà stabilita la definizione quali/quantitativa delle strutture organizzative. Il quadro è stato messo a punto dopo un capillare processo di consultazione con i capi dipartimento e i direttori di struttura, al fine di poter meglio individuare le specifiche funzioni e professionalità da implementare e valorizzare, in relazione alle esigenze dell’Ast. La rimodulazione degli incarichi professionali è stata giudicata non più rinviabile visto il forte turn over degli ultimi anni, con un rilevante numero di nuovi dirigenti che ricopre attualmente un incarico valorizzato ai minimi contrattuali, mentre diversi incarichi di maggior classificazione, rimasti vacanti, non sono stati ancora attribuiti. E, infatti, l’intervento interessa – in particolare – tanti dirigenti medici assunti da meno di cinque anni che oggi hanno mediamente un "riconoscimento" aggiuntivo di circa 1.500 euro: somma che mediamente triplicherà, aumentando fino a 4.500 euro. Il percorso in base al quale è stata definita in dettaglio la classificazione degli incarichi professionali è stato portato avanti nella logica di valorizzazione del personale e della progressione di carriera prevista dal contratto nazionale di lavoro. Un lavoro durato oltre un anno periodicamente condiviso con in sindacati, e che era sostanzialmente giunto al termine qualche mese fa. C’è stata poi una battuta d’arresto quando Daniela Corsi è decaduta dall’incarico di direttore generale. Poi, anche su una forte sollecitazione dei sindacati, il lavoro è ripreso ed è giunto al termine.

Franco Veroli