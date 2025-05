Ecco gli Oscar del divertimento. Trionfano Pigini, Ascani e La Serra

Tre primi posti e un secondo, anche se i podi complessivamente sono stati di più: la movida maceratese e i suoi interpreti hanno fatto sfracelli ai Dance Music Awards 2025. Mai in dieci edizioni del concorso il nostro territorio aveva raccolto così tanti premi e consensi popolari, uno spettacolo per il mondo dello spettacolo by night. È trionfo per Nicola Pigini, Edoardo Ascani e per La Serra. Con l’aggiunta del secondo posto per Lino Del Bianco.

I Dance Music Awards sono i cosiddetti Oscar del divertimento per quanto concerne le discoteche, un concorso indipendente nato per individuare e valorizzare il settore dance by night. Quest’anno sono state 28 le categorie predisposte dagli organizzatori, ognuna aveva 10 figure in nomination da votare via web. Pigini (in questi giorni impegnato con il Giro d’Italia) ha fatto sua la classifica come miglior Deejay Guest, un risultato sensazionale e addirittura un bis per il 32enne recanatese. L’anno scorso infatti Pigini aveva conquistato il premio nella categoria Dance-Pop Dj. Non solo, in questa edizione ha chiuso pure al 3° posto come miglior Dance Pop Producer e secondo per il Rocville, riconoscimento relativo ai Festival più coinvolgenti.

Gran successo anche per Edoardo Ascani. Il 44enne portorecanatese era in nomination come direttore artistico ed ha primeggiato. Un risultato eccezionale che certifica la bontà del lavoro e le intuizioni avute per le due discoteche di Civitanova, l’invernale Brahma e l’estiva Shada (inaugurata sabato la nuova stagione). E a proposito di Civitanova, ecco la prima volta de La Serra. Il locale curato da Aldo Ascani è stato eletto miglior RistoClub d’Italia, un riconoscimento prestigioso che incorona una struttura che, dal 2019, ha saputo distinguersi a livello nazionale per qualità, innovazione e passione.

Infine, come detto, bel secondo posto per Lino Del Bianco, 46enne di Mogliano (da tempo a Sforzacosta) nella categoria dei top Pr della penisola. Va ricordato che nelle nomination avevamo anche come vocalist il 37enne Alex Sblendorio.