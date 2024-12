Ecco i contributi ai caregiver. Pubblicata la graduatoria

Pubblicata la graduatoria dell’Ambito territoriale sociale 15 per il contributo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare istituito grazie al fondo nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (https://www.comune.macerata.it/novita/interventi-sperimentali-a-favore-dei-caregiver-familiari-settembre-2024-graduatoria). Il contributo di 1.200 euro è destinato ai caregiver familiari che svolgono l’attività in maniera continuativa, prevalente e globale a favore di persone residenti in uno dei Comuni dell’Ats 15 – Appignano, Corridonia, Macerata (capofila), Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia e Urbisaglia –, in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima attestata dalla Commissione sanitaria provinciale territorialmente competente, nell’ambito dell’intervento "Disabilità gravissima" sostenuto con il Fondo Nazionale per le non autosufficienze – FNA. "I caregiver familiari svolgono un ruolo cruciale nella vita delle persone con disabilità, malattie croniche o anziani non autosufficienti – dice il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro –. Spesso, questi individui dedicano gran parte del loro tempo e delle loro risorse a garantire la qualità della vita dei loro cari, affrontando sfide emotive, fisiche ed economiche. In questo contesto, il contributo da parte delle istituzioni diventa fondamentale". Info: 0733.256538.