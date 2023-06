Ecco i fondi comunali per i centri estivi

Il Comune di Recanati, in attesa di ricevere i fondi governativi previsti per le attività socio-educative a favore dei minori di età compresa tra 3 e 14 anni, mette subito a disposizione della comunità un contributo di 20mila euro per coprire i costi dell’iscrizione dei bambini ai Centri estivi. La somma, ora finanziata unicamente su fondi del bilancio comunale, sarà integrata dallo stanziamento statale, di cui ancora non si conosce l’entità precisa né la tempistica del rilascio. "Anche quest’anno – annuncia il sindaco Bravi – rinnoviamo il sostegno alle famiglie per la frequenza dei loro bambini ai diversi centri estivi: ci sono proposte diverse per contenuti, ambienti, orari, tipologia di attività e di fasce di età, vicinanza". Sarà possibile richiedere il contributo sulla base del bando che sarà pubblicato a breve dall’amministrazione riservato ai minorenni di età compresa tra 3 e 14 anni iscritti ad un Centro estivo organizzato da un’associazione o un operatore economico operante nel territorio di Recanati nel periodo dal 12 giugno al 12 settembre. L’età massima può essere derogata in caso di disabilità, se motivata, e comunque fino al compimento della maggiore età. "Riusciamo a portare a termine per tempo la procedura che assegna alle famiglie un voucher di sostegno per la partecipazione dei loro figli ai centri estivi – sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini –. Si tratta di un contributo che copre circa due settimane di frequenza tra i centri estivi che hanno i costi minori. Le proposte che vediamo in campo sono molte e diversificate, daranno opportunità diverse. Abbiamo confermato i contributi dello scorso anno e innalzato il livello dell’Isee per dare più opportunità di accesso". Il contributo erogabile ai nuclei familiari si intende a rimborso delle spese di iscrizione sostenute: è di 500 euro per i minori con disabilità senza necessità di presentazione di Isee e di 120 euro per ciascun figlioa con l’attestazione Isee 2023 non superiore a 19.627,53 euro, in ogni caso residenti nel Comune di Recanati, di cittadinanza italiana o europea. Per le famiglie di altri Paesi è necessario il possesso del permesso di soggiorno con validità almeno biennale. Saranno compilate due graduatorie e i voucher rimborsati fino ad esaurimento della somma complessiva. Il sussidio sarà erogato a fronte della consegna della relativa documentazione attestante la frequenza del centro estivo e il pagamento della retta. Per comprovate esigenze di natura economica e sulla base di un’apposita relazione delle assistenti sociali il contributo spettante potrà essere concesso anticipatamente a seguito della verifica dei requisiti di ammissione.

Antonio Tubaldi