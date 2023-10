Ecco i giovani che fanno impresa

La Rete Rifai Marche sarà protagonista domani mattina di un incontro sul tema "Re-stiamo insieme, opportunità, reti, giovani e ragazzi, aree interne", in programma domani a partire dalle 9,30 nella sala conferenze della Fondazione Il Vallato in via Merloni 17B. A intervenire saranno i referenti della Rete Rifai da Silvia Spinelli di Fabriano, affiancata da Matteo Genovese, referente Officina Giovani Aree Interne & Passeggiando tra la Storia, a Pietro Maccari, presidente Università del Camminare, fino ad Alice Migliori, Rete Rifai di Loro Piceno. L’iniziativa è rivolta ai giovani per parlare delle opportunità e delle problematiche dell’imprenditoria e del mercato del lavoro. Tra gli interventi ci sarà l’analisi di Gabriele Morettini, docente dell’Università Politecnica. Testimonial ospiti della mattinata, condotta da Anna Masturzo, saranno Paolo Delpriori dell’Agesci, don Ruben Bisognin e Rita Boarelli degli Oratori di Regina Pacis e Santa Maria, Adua Rossi dell’associazione Lulù e il Paese del Sorriso, Gloria Bartocci di Scarpette Rosa Ballet, ci saranno anche giovani imprenditori e lavoratori locali che diranno perché continuano ad investire e scegliere di vivere in questo territorio.