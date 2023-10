Ecco i giovani che resistono: "Innamorati di questa terra"

"Cosa è cambiato con il terremoto? Tutto, semplicemente tutto. Non esiste più un paese, nemmeno un tessuto sociale. È vero che tanti ragazzi hanno scelto di restare, ma molti se ne sono andati. Magari chi da qualche tempo era già titubante con l’avvento del sisma ha trovato la spinta definitiva per lasciare Visso. Diversi si sono trasferiti e non sono mai tornati. Siamo rimasti in pochi. Tante volte, anche noi abbiamo pensato di andarcene, ma poi non ci riusciamo, siamo troppo attaccati al nostro paese, anzi, ne siamo innamorati. Non abbiamo intenzione di lasciarlo, restiamo qui. Perché la pace che c’è qui non si può trovare da nessun’altra parte".

A parlare sono i ragazzi de Il Laghetto di Visso: accanto al proprietario Marco Grelloni c’è la compagna Giulia Gentilucci e poi ci sono Petra Bugaciu e Valentina Marinelli. L’avventura di Grelloni comincia all’età di 18 anni quando, insieme con il padre, prese in gestione un chiosco a Il Laghetto (ora trasformato in bar ristorante pizzeria, aperto anche dopo cena). Poi "col sisma è diventato inagibile – racconta Grelloni –, così siamo stati per 4 anni alla Maddalena con un bar, fino al 2021, e poi siamo venuti qui". La zona è quella del laghetto, appunto, nel piccolo parco vicino al centro. Il primo cittadino di Visso, Gian Luigi Spiganti Maurizi, ha parlato di 10 anni per vedere la rinascita del centro storico. "Direi che il sindaco è ottimista – il commento di Grelloni -, io credo invece che non basteranno nemmeno 20 anni. Ne sono già trascorsi 7 e ancora devono cominciare".

Con il centro chiuso dal 2016, per i cittadini è venuto a mancare il punto di incontro per eccellenza, "era il fulcro del paese per stare insieme, fare una passeggiata, due chiacchiere o anche per giocare a carte. Ora non c’è rimasto più nulla. Se non fosse stato per le montagne che circondano Visso, il destino di questo paese sarebbe segnato da un pezzo. In un posto così piccolo la piazza ci vuole". Ora, il punto di ritrovo dei giovani è appunto Il Laghetto, oltre alla piazza nuova. Ma è una cosa diversa". Altro gigantesco scoglio, peraltro segnalato più o meno ovunque, l’insufficienza di posti letto: "Se prima del terremoto la nostra era una meta ambita per le vacanze, adesso i visitatori passano, danno un’occhiata, magari mangiano qualcosa e se ne vanno. Il turismo qui è diventato mordi e fuggi".

Un problema messo in rilievo anche dal sindaco: ci sono solo alcuni B&B e questo non permetterà nemmeno di ospitare gli operai dei cantieri della ricostruzione delle ditte che verranno da fuori.

Se si potesse esprimere un desiderio, "se avessimo una bacchetta magica, vorremmo che tutto tornasse esattamente come era prima. Se anche qualche volta ci è passato per la testa di andarcene, torniamo sempre sui nostri passi. Casa è casa. Noi restiamo".