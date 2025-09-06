Ecco I Marchigiani per Acquaroli. Dal primario all’ex senatore: "Competenze per la nostra Regione"

"Questa lista civica mette le sue competenze a sostegno di Acquaroli. Conosciamo le nostre zone, le aree interne vanno rilanciate". Sanità, lotta alle dipendenze, ambiente, ricostruzione e strategie di sviluppo sono al centro del programma della lista I Marchigiani per Acquaroli. I candidati Gigliola Bordoni, Giuseppina Feliciotti, Gianni Giuli, Salvatore Piscitelli, Silvia Squadroni e Paolo Teodori, introdotti da Arnaldo Giorgi, hanno presentato le loro idee e parlato dei loro retroterra e delle esperienze amministrative e associative. "Sono all’ufficio lavori pubblici a Monte San Giusto, di cui sono stata vicesindaco – racconta Gigliola Bordoni –, vanno portati a termine i lavori iniziati in questo mandato per fare delle Marche un’eccellenza. Porto la mia conoscenza della macchina amministrativa e penso ad una sanità di prossimità, che curi e prevenga. I borghi storici vanno valorizzati stando vicini alle imprese, con le persone al centro e un occhio di riguardo ai giovani". Giuseppina Feliciotti è sindaco di Cessapalombo e lavora nel mondo della scuola. Ricordando la vicinanza alla lista del commissario alla ricostruzione Guido Castelli, spiega: "L’entroterra va ripopolato, abbiamo molte potenzialità da un punto di vista naturalistico. Conosco le criticità dell’area montana; la popolazione invecchia, gli anziani hanno bisogni specifici, sanità e sociale saranno centrali". "Dirigo il dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast, la sanità nel male e nel bene è la questione centrale, la popolazione invecchia e il ricambio generazionale dei medici è complesso, mancano 200 medici di base – spiega il maceratese Gianni Giuli –, va valorizzato il lavoro degli operatori sanitari, e devono essere assolutamente prevenute le aggressioni che subiscono. La digitalizzazione è per la sanità il futuro". Salvatore Piscitelli, ex senatore, vicino al mondo delle imprese, con una formazione attenta alle politiche ambientali, ha parlato di "un ottimo lavoro di Acquaroli su infrastrutture ospedaliere e stradali, necessarie al ripopolamento delle aree interne. Castelli ha dato alla ricostruzione un cambio di passo, la Zes darà la possibilità a tante aziende di investire nelle Marche. Il dissesto idrogeologico poi è una questione da non sottovalutare, e le discariche possono essere un’opportunità, le politiche devono prevedere un termovalorizzatore". La consigliera comunale di opposizione di Civitanova, Silvia Squadroni, parlando della sua formazione da avvocato, spiega che "siamo una lista civica che è oltre gli steccati di partito, ferma nella lotta ai comitati d’affari. Il centrodestra ha con coraggio ristrutturato l’Asur e l’aeroporto. Per essere buoni amministratori è fondamentale pianificare e soprattutto studiare". Paolo Teodori, sindaco di Ripe San Ginesio, ha concluso spiegando che "vengo da un’esperienza politica progressista. La mia scelta, da amministratore, è dare appoggio ad Acquaroli per sostenere le aree interne, soprattutto a livello turistico; hanno borghi stupendi. Servono misure che migliorino i servizi nei paesi, che necessitano infrastrutture e politiche di sostegno alle famiglie".