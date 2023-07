Ecco i mercoledì dello shopping: "Porteranno persone in centro"

Da domani, e per tutto il mese di luglio, tornano i "Mercoledì dello shopping sotto le stelle", che coinvolgono i commercianti del centro storico in apertura serali con appuntamenti musicali e degustazioni, oltre ai saldi e a promozioni speciali. Domani c’è la serata "Flower Power" con il gruppo live Union Jack in piazza Martiri di Montalto (cover band di musica inglese), l’animazione di Multiradio con Giusy Minnozzi in piazza Mauruzi e il dj set in piazza della Libertà a cura del Bar Zazzaretta con "Charlie non fa surf". Mercoledì 12 luglio in piazza della Libertà concerto tributo a Vasco Rossi con I Recidivi, in piazza Mauruzi sempre Multiradio e in piazza Martiri di Montalto Poppy’s Band. Mercoledì 19 Multiradio con Luca Eboli in piazza Mauruzi, concerto in piazza della Libertà con il gruppo Saltari, mentre in piazza Martiri di Montalto serata tributo "M Day" dedicata a Monica Muscolini (scomparsa lo scorso novembre a soli 40 anni) e presentazione di un libro. Mercoledì 26 gran finale con l’esibizione live di Roberta Biagiola and friend in piazza Martiri di Montalto, in piazza Mauruzi Multiradio e in piazza della Libertà musica dance con Emiliano Effe. Il cartellone è stato presentato dall’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi, con il sindaco Mauro Sclavi e il consigliere Fabio Borgiani. "Questi quattro appuntamenti porteranno gente in centro", ha garantito il sindaco.

Lucia Gentili