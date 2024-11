Ecco i nuovi murales per colorare il porto

Il tempo e le intemperie avevano consumato i disegni realizzati dieci anni fa al molo est di Civitanova. Ma adesso, grazie all’apporto di venti nuovi artisti, quel braccio che delimita la zona portuale dal mare aperto tornerà a splendere nei colori e nei murales che vi saranno ospitati.

Nei mesi scorsi il Comune ha provveduto a rifare l’intonaco e ora via con i colpi di matita e pennello. Disegni e artisti fanno riferimento a "Vedo a colori", progetto partito nel 2009 grazie allo street artist civitanovese Giulio Vesprini e che ha portato in città 105 interpreti provenienti anche dall’estero, facendo del nostro porto uno dei più colorati d’Italia. Ieri mattina Vesprini ha accolto i primi tre disegnatori i quali si sono subiti messi all’opera: si tratta di Giulia Dall’Ara da Rimini, Rise The Cat da Parma e il partenopeo Nss 97, che però è di stanza a Madrid.

"Il tema – spiega Vesprini – resta quello della tradizione marinara, quindi situazioni come i pescatori che rammendano le reti e il secondo omaggio alla lancetta civitanovese. Altre illustrazioni parleranno del rapporto tra uomo natura, acqua, mare e pesci. L’anno prossimo verranno rappresentati personaggi illustri civitanovesi o comunque legati alla città". Per quest’ultimo caso, la formula proposta riprende quella utilizzata per l’ultima parte del porto, dove campeggiano dediche a Stelvio Massi, Sibilla Aleramo, Silvio Zavatti e Adalberto Libera. A proposito di queste rappresentazioni: al momento resteranno dove sono e non verranno toccate perché si presentano in stato migliore (sono stati realizzate nel 2017). "Guardando al passato – aggiunge Vesprini –, sono molto soddisfatto: le relazioni tecniche prospettavano una durata massima di cinque anni, invece ne sono durati 10, nonostante tutti gli agenti atmosferici. Questo significa che i colori utilizzati erano di qualità, ma stavolta sono anche migliori. D’altronde, in dieci anni la ricerca è andata avanti".

Al progetto e ai suoi interpreti sono arrivati anche i complimenti del sindaco Fabrizio Ciarapica che in una nota ha definito i disegni "un punto d’attrazione per turisti e residenti".

Francesco Rossetti