Ecco i video "virtual reality"

Visitare virtualmente la Riserva del Monte San Vicino e Canfaito e godere delle sue meraviglie ora si può, grazie alla nuova proposta, molto immersiva, che viene presentata sul sito www.riservamontesanvicino.it ma anche sul canale YouTube della Riserva. Con cinque nuovi video "virtual reality" quello che viene offerto è un vero e proprio viaggio tra le meraviglie dell’oasi naturalistica gestita dall’Unione Montana Potenza Esino Musone. Si spazia dal monte San Vicino al Canfaito, dal borgo di Elcito, noto come il "piccolo Tibet delle Marche", a Pian dell’Elmo e alla gola di Jana. Un sesto video presenta poi le regole della riserva. Accompagnati dalla mascotte Blu, una rosa alpina, ci si potrà muovere a 360 gradi: si può salire in quota fino ai 1.479 metri del Monte San Vicino, per poi scendere fino al pianoro di Canfaito, con la sua secolare faggeta, o tuffarsi nelle attività avventurose di Pian dell’Elmo. Ci si potrà fermare ad ammirare anche gli alberi monumentali con circonferenze che superano anche i 6 metri e altezze di oltre 20 metri con chiome fino a 25 metri e oltre 500 anni di storia. Senza parlare poi della presenza di tanti animali e le testimonianze della storia di questi luoghi e di quella, in particolare, legata alla seconda guerra mondiale e alla Resistenza. Quella del Monte San Vicino e del Monte Canfaito è la più giovane tra le riserve naturali delle Marche, visto che è stata istituita nel 2009.

g. g.