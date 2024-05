Ecco "Ignatius", libri su misura per ogni cliente

Non una semplice libreria, ma un luogo in cui trovare letture perfette per ciascun cliente. Al Vallicenter, nei giorni scorsi, ha aperto Ignatius, un vero e proprio tributo al protagonista di "Una banda di idioti" di J. Reilly: "Rimasi folgorato da questo personaggio – racconta il titolare, Nicola Fermani – e il logo ritrae proprio lui, un uomo in carne, che si ritiene così intelligente da non prendere in considerazione nessuna proposta lavorativa. Ho scelto Camerino, dopo che il Comune ha messo a bando i locali inutilizzati del Vallicenter. La mia è stata prima di tutto una scelta affettiva, in questa città ho conseguito il diploma e le sono molto legato. E poi volevo rimanere in questo territorio". All’interno della libreria ci sono un’area dedicata alla narrativa per bambini, una sezione di narrativa per adulti, e una per manga e Funko Pop. Infine, Fermani ha creato due spazi inusuali: "Nel “Confessionale“, con uno sfondo sul genere di quello del Grande Fratello, accompagno i clienti che mi chiedono di consigliare loro un libro. Prima di farlo, ci sediamo lì e facciamo due chiacchiere per conoscerli e consigliarli al meglio. E poi un’area di vino al dettaglio che ho scelto in base al nome. Ci sono la Sciocchina, la Vergine, la Birba, il Primo bacio. A livello semantico questo mi permette di associarli a libri in confezioni regalo, con un sacchetto di iuta e l’etichetta del negozio". Al taglio del nastro era presente il sindaco, Roberto Lucarelli e sono stati tantissimi a voler conoscere la nuova attività: "La risposta della comunità è stata eccezionale". Per il futuro si aprono tante possibilità: "Non ho esperienza da libraio ma sono un lettore, e quindi dopo un primo periodo di pratica sarò aperto a qualsiasi collaborazione: con l’amministrazione, le scuole, le associazioni per eventi, laboratorie attività con i più giovani".

Gaia Gennaretti