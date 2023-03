Ecco il bando per direttore di rete

È stato pubblicato sul sito del Comune di San Ginesio il bando per direttore di rete. In qualità di soggetto capofila della rete "Le città visibili. Percorsi artistici integrati nei luoghi culturali di Gualdo, San Ginesio e Tolentino" – con San Ginesio (complesso monumentale chiesa e convento di Sant’Agostino, archivio storico comunale "Scipione Gentili", mura di San Nicola), Gualdo (centro studi "Romolo Murri"), Tolentino (Tolentino Musei civici, Biblioteca comunale Filelfica, Palazzo Sangallo) – ha diffuso l’avviso di selezione pubblica per titoli, proposta progettuale e colloquio per individuare il direttore di aggregazione di istituti e luoghi di cultura. La durata dell’incarico è dal primo maggio al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo. Il Comune di Monte San Martino, invece, fa parte del progetto in cui è capofila Montalto delle Marche (Ascoli Piceno) per la rete "Metromuseo dei borghi di marca: approdi d’arte, storia e cultura" con Monte Rinaldo (Fermo).