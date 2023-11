Ecco il bis di ’De Sidera’. Un festival per tutti i gusti

Torna con la seconda edizione il festival “De Sidera. A proposito di cosmogonie” dal 17 novembre al 4 dicembre. L’iniziativa è organizzata dagli assessorati comunali alle Politiche giovanili e agli Eventi. "In ‘De Sidera’ - dice Marco Caldarelli, assessore alle Politiche giovanili - vorremmo un po’ di tutto, politica, letteratura, poesia, saggistica, musica. E’ un’iniziativa nuova. Il criterio di scelta è affidato al gusto di ciascuno di noi. Chi seguirà il Festival si porterà a casa qualcosa di importante, per la città e per lui". Il primo appuntamento, venerdì alle 21.15 al Teatro della Filarmonica, prevede la presentazione del nuovo libro di Marcello Veneziani “Vico dei miracoli”, che narra la vita del filosofo Giambattista Vico. Secondo Guido Garufi, protagonista della terza serata, il libro è "un’avanguardia" e spera che Veneziani possa paracadutare Vico nell’attualità. Il 22 novembre alle ore 21, al Caffè Basquiat, sarà invece la volta di Luca Pucci e Alessandro Salvi, autori del libro “Pronto, è il bar”. Il libro dà importanza ai soggetti storici che frequentavano, negli anni 60, 70 e 80, i bar più conosciuti del territorio maceratese. Per la terza serata, 29 novembre alle 17.30, alla sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, invece, il festival darà voce a Guido Garufi, autore del libro “Non esiliarti”, un’antologia di versi dal 1972 ad oggi e sarà presentato da Edoardo Salvioni. "Speriamo che ‘De Sidera’ diventi una struttura permanente - dice Guido Garufi in merito al festival -. Voglio ringraziare gli assessori Caldarelli e Sacchi perché ci vuole coraggio a produrre un atto culturale di questo tipo, perché quello che facciamo rientra in un circuito un po’ diverso. In questo caso, non conta il pubblico, ma la qualità del pubblico". A chiudere il festival, lunedì 4 dicembre alle 17.30, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, ci sarà l’incontro con John McCourt, rettore dell’Università di Macerata e tra i massimi esperti di Joyce. L’incontro, “Lingua di Joyce e frazionamento dei linguaggi” sarà introdotto dal direttore artistico Filippo Davoli e da Guido Garufi. "“De Sidera” è un festival pop nel quale siamo liberi di scegliere gli argomenti, gli autori, la forma d’arte e il contenuto. Questo festival è figlio di questa amministrazione comunale" conclude Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi.