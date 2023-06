Ecco il blog ufficiale per conoscere la storia e le iniziative cittadine

Ai nastri di partenza "Esplora Morrovalle", il blog ufficiale di Morrovalle Turismo, un diario di viaggio con il fine di aprire le porte sulla storia, sulla cultura e sulle iniziative della città. Ad inaugurare questo nuovo spazio è stato il successo riscosso dalla due giorni del "Morro Fantasy", un evento che ha registrato ben seimila presenze, con il centro storico catapultato in un’atmosfera a metà tra la storia e la fantasia: il mondo di "Keemar". Il bello della manifestazione riguardava il fatto che lo spettatore non era soltanto tale, ma anche parte attiva all’interno del percorso lungo vicoli e piazze del borgo. Così adulti e bambini si sono cimentati con vari personaggi, risolvendo gli enigmi di elfi, nani, maghi e guerrieri, misurandosi nelle arene di combattimento, partecipando alla caccia all’orco, creando bacchette magiche per arrivare fino alla battaglia finale. "Sono stati due giorni davvero meravigliosi e l’organizzazione, in collaborazione con Comune, Pro Loco, Protezione civile e carabinieri in congedo, è stata perfetta – ha affermato l’assessore al turismo Desirée Lupi –. Questo format era nato negli anni scorsi con l’idea di ridare un po’ di vita ai borghi colpiti dal sisma creando un mondo fantastico e affascinante. L’obiettivo è stato centrato in pieno, la gente si è lasciata trasportare all’interno della storia e ne è uscita felice e divertita. Ha funzionato molto bene anche l’altra parte dell’evento, quella dislocata a Borgo Marconi tra l’auditorium e l’area antistante – ha chiosato –. È stato molto bello vedere Morrovalle così brulicante di vita, un bel viatico verso un’estate che sarà ricca di iniziative per tutti i gusti".

Diego Pierluigi