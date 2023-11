Ecco il cartellone natalizio. Si pattina in piazza Mazzini

È iniziato il conto alla rovescia per l’avvio del programma di appuntamenti per le festività natalizie, che si aprirà ufficilamente sabato 2 dicembre, alle 17 in piazza della Libertà, con la tradizionale accensione dell’albero, accompagnato delle note della banda Salvadei. Novità di quest’anno sarà la pista di ghiaccio che trasloca in piazza Mazzini e resterà aperta, per far divertire grandi e bambini, fino al 7 gennaio. Quello di piazza della Libertà, però, non sarà l’unico albero della città, perché come tradizione anche Villa Potenza accenderà il suo abete, realizzato dalla Pro Loco, giovedì 7 dicembre alle 17.30. Natale non sarebbe tale senza il "Villaggio di Babbo Natale", che si aprirà in piazza Cesare Battisti venerdì 8 dicembre, per poi spostarsi domenica 10 in viale Indipendenza, sabato 16 in piazza Vittorio Veneto e sabato 23 in piazza della Libertà. Ma sono tante le iniziative, tra concerti, mostre, convegni, che il Comune ha messo in piedi, grazie alla collaborazione delle Pro Loco e delle associazioni cittadine, per rendere le prossime festività ancora più belle.

Visto che Macerata quest’anno sarà la città dei presepi, dal 13 dicembre al 2 febbraio all’infopoint di piazza della Libertà, ci sarà la "Storia della natività del presepe meccanizzato" a cura della Confraternita del Santo Sepolcro, mentre alla galleria degli Antichi Forni, dal 16 dicembre al 7 gennaio, si svolgerà la mostra dei presepi artistici a cura di Maurizio Piergiacomi. Tra le novità di quest’anno anche la "Light parade degli elfi di luce", una cascata di luci che inonderà corso Cairoli e piazza Mazzini, sabato 30 dicembre dalle 17, organizzata con la collaborazione dei commercianti di corso Cairoli e piazza Mazzini. Torna, invece, per i festeggiamenti dell’ultimo dell’anno, l’iniziativa dei "Capodanni dal mondo" con una serie di appuntamenti cadenzati nei diversi fusi orari con i locali che aderiscono all’iniziativa. Per aspettare la mezzanotte, infine, appuntamento in piazza della Libertà con "Capodanno in piazza We love dance", organizzato dall’assessorato agli eventi del Comune. A chiudere le feste, l’immancabile festa della Befana il 6 gennaio, dalle 14 in piazza della Libertà, con la discesa dalla torre e l’elezione di Miss befana accompagnata dalla musica dei Super Sayan Cartoon band, organizzata dalla Pro Loco di Villa Potenza. A Piediripa, invece, la Pro Loco della frazione organizzerà l’arrivo dei Re Magi e della Befana che consegneranno i doni ai bambini.