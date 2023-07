Ecco il catalogo con alcuni lavori di Perfetti

Sarà presentato domenica, dalle 18 al ristorante Di Gusto in piazza Battisti, il catalogo "L’origine", che raccoglie una selezione di lavori di Giulio Perfetti in dialogo con l’installazione dell’architetto Adriano Capriotti. Il catalogo nasce da una mostra, inaugurata nel 2022, dopo l’incontro tra l’imprenditrice Sabina Guzzini e l’artista Giulio Perfetti, presentato dall’architetto Adriano Capriotti, fondatore di Natural Design, che segue ormai da anni le imprese della famiglia Di Gusto. "Un dialogo architetto-artista-committente che ha visto la realizzazione dell’installazione ’Io e Tu’ visibile nelle pareti laterali di ingresso del ristorante - come spiega il critico d’arte Daniele Taddei che domenica presenterà il catalogo -, oltre a una serie di lavori di Perfetti che prendono armonicamente spazio all’interno del locale sapientemente arredato dall’architetto Adriano Capriotti". Inaugurata il 21 maggio 2022, la mostra è stata il primo evento organizzato da Di Gusto per l’apertura della nuova sala ristorante. "Il lavoro di Giulio Perfetti fa parte di una serie di opere realizzate dal 2016 ad oggi - continua Taddei -. L’artista sceglie studiate superfici dove il fondo, di un chiarore calcinato, serve a preludere al ‘momento forte’, segni come lettere alfanumeriche, segmenti curvilinei o rettifili, macchie irregolari di pigmento".