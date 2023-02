Ecco il circolo culturale The Egg "Tante iniziative per i giovani"

Inaugurato domenica pomeriggio a Montefano, nei locali dell’ex Circolo cittadino – ora sede dell’Associazione Culturale "La Rondinella" – il Circolo Culturale "The Egg", ovviamente dall’inglese "L’Uovo", un simbolo di nascita e di vita. "La storica associazione culturale montefanese sentiva il bisogno – ha spiegato Marco Bragaglia, presidente del sodalizio – di avere un luogo diverso dal Teatro in cui possano trovare spazio nuove idee, progetti culturali e ludici per ragazze e ragazzi di ogni età. Grazie alla sensibilità dell’amministrazione siamo potuti partire con questa nuova progettualità". Le attività previste sono presentazioni di libri, conferenze, dibattiti e corsi che spazieranno dal teatro alla gastronomia. Già attivi il corso di "Dungeons & Dragons", famoso gioco di ruolo degli anni ‘80, quello di Dizione e Recitazione tenuto da Piergiorgio Pietroni, regista di successo fondatore del Teatro Te.Ma. All’inaugurazione, molto partecipata e che si è conclusa con una merenda tutti insieme, ha partecipato anche il sindaco Barbieri che si è detta "felice e soddisfatta che questo luogo – che è un altro pezzo di storia di Montefano – abbia ripreso vita, non per giocare a carte o a biliardo, ma per fare da collante sociale e culturale con tante iniziative alle quali i montefanesi possono partecipare. Penso soprattutto ai giovani, per loro si fa tutto questo affinché si sentano accolti e vengano loro proposte valide alternative per trascorrere il tempo libero. Montefano sta facendo molto per porsi come riferimento culturale nel territorio".

ant. tub.