Ecco il dettaglio di prezzi e servizi

Dal primo giugno questi gli aumenti per i servizi del mercato ittico, comunicati via mail a metà maggio a chi opera nella struttura e in cui il consiglio di amministrazione giustifica i rincari con "gli aumenti del costo delle forniture energetiche e dell’inflazione". Raddoppia il prezzo del ghiaccio salato, da 4 a 8 euro ogni venti chilogrammi; più 10% del costo dell’indennizzo per l’uso precario dei locali del mercato; l’aggio sugli acquisti nel mercato ittico passa invece dallo 0,75% allo 0.83%; aumenta, da 0,085 a 0,11 euro l’evidenziatura del pescato che va all’asta; da 0,07 a 0,08 euro la pulizia dei locali del mercato; da 0,07 a 0,08 euro la disinfestazione degli imballi a rendere; da 1,02 a 1,22 euro il controllo igienico organolettico; da 0,17 a 0,20 euro il facchinaggio; da 0,02 a 0,03 euro il noleggio degli imballi a rendere.