"Ecco il diario della seconda guerra mondiale scritto da mio padre"

Potrebbe essere l’ultimo diario di guerra ritrovato in Italia. Era nascosto nella soffitta di Ezio Quattrini, insegnante in pensione di Montecosaro, a 23 anni dalla scomparsa del padre Costantino, all’epoca militare deportato e costretto a lavorare al fronte tedesco.

"Questo è il diario di mio padre Costantino Quattrini, conosciuto come Silvio (nonno Silvio per i nipoti). Sono 45 pagine in cui spiega i due anni della sua prigionia, dal ’43 al ’45 da parte dei nazisti durante in secondo conflitto mondiale – racconta –. Con grandissimo rammarico ci siamo accorti che le prime cinque pagine del diario sono andate perdute, non sapremo mai cosa contenessero ed è un vero dispiacere". Il diario di guerra è stato scritto in un quaderno in un buona grafia, quindi si presume che Costantino lo abbia ricopiato una volta rientrato a casa a Montecosaro. Quattrini svolgeva il servizio militare in Liguria quando venne catturato dall’esercito tedesco in ritirata dopo l’annuncio dell’8 settembre. Dal campo di concentramento provvisorio di Massa Carrara arrivò fino a quello di Norimberga con i carri merci. Da un’auto scese un gerarca nazista per cercare di convincerli a riprendere le armi per combattere con i tedeschi. "Piuttosto la morte per fame e privazioni di ogni bene", scrive Costantino. E continua: "Il nostro sentimento era quello di non combattere per nessun motivo al fianco dei tedeschi".

Da quel momento cominciarono i lavori forzati. Fu trasferito a Schweinfurt a lavorare in un’armeria. Essendo una fabbrica strategicamente rilevante presto fu bombardata: "Si sentì il fischio rabbioso di una sirena e scesi in un seminterrato. Noi stranieri non disponevamo di rifugi. Dopo quindici minuti si sentirono i colpi della contraerea e poi le bombe. Si cominciarono a sentire le grida delle donne e i lamenti dei feriti. Mi spostai di due o tre passi dietro un angolo. Un bomba di grosso calibro cadde proprio nel punto in cui ero prima. Subito si alzò un’immensa polvere di calcinacci e rottami. Non si poteva più respirare". Lui riuscì a salvarsi Successivamente fu trasferito a lavorare in una segheria.

Finito l’incubo della guerra torna a casa con un documento prezioso ed eccezionale che descrive la disumanità e la nefandezza della guerra. Un testo carico di passaggi dettagliati e delle emozioni provate in quei tragici momenti. "Sebbene in molti hanno scritto diari di guerra – conclude il figlio Ezio – leggere questi episodi scritti da un familiare è davvero qualcosa che fa venire i brividi".