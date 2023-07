Ecco il Festival dei Monti Azzurri Musica e parole, il via con Minnozzi

di Lucia Gentili

Al via la quarta edizione del Festival dei Monti Azzurri, che quest’anno ha per tema "Il Risveglio - Nuove energie e antiche certezze. Nella comunità. Oltre ogni solitudine". Si parte oggi a Ripe San Ginesio, alle 21, con la Festa in piazza del volontariato dei Monti Azzurri e il concerto Cor e Felicidade di Mafalda Minnozzi & Paul Ricci. Mentre domani alle 21.30, sempre a Ripe San Ginesio, c’è "Aido. 50 Anni donati bene", serata musicale all’Arena La Cava con protagonista Annalisa Minetti, oltre al duo Operapop e ai The Fuzzy Dice. Un cartellone ricco di appuntamenti: domenica 30 luglio, alle 18 a Colmurano, poesie e suono d’arpa con Irene Piazzai; lunedì 31, alle 21 a Camporotondo, incontro con Giorgio Maria Cornelio (poeta e regista, curatore "Edizioni Volatili") e performance musicale di Omero Affede, con degustazione di sorbetti allo zafferano. Il primo agosto, alle 18 a Serrapetrona, racconti e poesie d’arte culinaria con Letizia Carducci ed Enrico Mazzaroni; mercoledì 2 agosto, alle 18 a Urbisaglia, Campane Concert con i Glissando Vocal Ensemble, mentre giovedì 3, alle 18 a Belforte, arrivano Paola Tassetti, Adinda-Putri Palma e la prof. Paola Ballesi. Sabato 5 agosto, alle 19, a Monte San Martino, Neri Marcorè in "Note sparse (ma non casuali) e sguardi piceni". Domenica 6 agosto, alle 17, all’Abbadia di Fiastra (Tolentino), "Premio Paesaggi di Pace" assegnato alla cooperativa agricola "Cab Terra"; a seguire, alle 18.30, incontro su Giovanni Allevi con le composizioni eseguite da Mauro Baiocco al flauto e Emiliano Ioannacci alla chitarra. Lunedì 7 agosto, a Penna San Giovanni, "A (s)passo d’asino" con Sofia Bracalenti e Franco Borgani, che faranno il bis il 9 agosto alle Cascatelle di Sarnano, mentre l’8, alle 21 a Gualdo, il dottor Gianni Giuli parla di "Contro ogni solitudine. Il borgo è l’attitudine?". Icone sacre al centro dell’appuntamento del 10 agosto a Monte San Martino, l’11 a Belforte "Abitare la pittura" con il prof. Stefano Papetti e l’arpa di Irene Piazzai. Infine l’11 novembre a Caldarola "Ricordando il festival". "Vogliamo dare valore alle nostre mille risorse umane e culturali", dichiara Giampiero Feliciotti, presidente dell’unione montana Monti Azzurri. La rassegna gode anche del patrocinio e della compartecipazione dell’assemblea legislativa delle Marche, del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata e di Fermo. "Un caleidoscopio di iniziative per incuriosire e gioire", aggiunge Sandro Polci, ideatore e curatore del festival. Tutti gli ingressi agli eventi sono gratuiti. Info www.unione.montiazzurri.it e pagina Facebook dell’unione montana.