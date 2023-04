Ecco il giardino in memoria di Anna Frank

di Lorena Cellini

Un percorso lungo cinque anni, costellato da polemiche e divisioni e, finalmente, anche Anna Frank ha uno spazio nella toponomastica comunale. Ieri la cerimonia di intitolazione dei giardini pubblici di via Goito alla ragazzina ebrea simbolo dell’Olocausto. Una targa provvisoria, realizzata con un foglio plastificato, è stata apposta in sostituzione di quella definitiva che non era pronta, pasticcio che non è passato inosservato prima dell’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della banda cittadina e dei discorsi ufficiali alla presenza di amministratori, consiglieri comunali, vertici locali delle forze dell’ordine, esponenti di Anpi, Alpini e Protezione civile. Giorgio Pollastrelli (Lega), presidente della commissione comunale toponomastica, sottolinea "come la testimonianza di oggi sia importante perché nessuno dimentichi mai quello che è accaduto. La nostra volontà è che chi viene qui e legge la targa capisca e si informi su chi era Anna Frank, sulla sua storia". Una storia che si incarica di ricordare Vito Mancino (Anpi), mentre Paola Petrelli si incarica di leggere un brano dal Diario di Anna Frank. A scoprire la targa, avvolta nel Tricolore, ci pensano il sindaco Fabrizio Ciarapica e Francesco Micucci che parla di "bel 25 aprile a Civitanova. In occasione della festa della Liberazione dalla dittatura nazi-fascista finalmente si intitola un parco pubblico ad Anna Frank. Una battaglia portata avanti da tempo dal Pd, finalmente condivisa anche dall’amministrazione comunale. Una giornata di festa e di memoria". Sull’inciampo della targa, e non solo, interviene Mirella Paglialunga (Per Civitanova) che fa notare come "la toponomastica civitanovese copia Wikipedia, ma omette nome e cognome della ‘giovane ebrea tedesca’. Il suo nome viene utilizzato solo come appellativo dei giardini di via Goito a lei intitolati, la targa in foglio A4 plasticato delude le declamate aspettative di ‘targa più bella d’Italia’, il palo piantato in mezzo alla siepe sembra un incidente di percorso mentre la bandiera italiana di piazza Gramsci, sbrindellata e consunta, guarda tutta questa storia, mesta e triste ma non rassegnata. E’ il 25 aprile, la data simbolo della liberazione dal regime nazi-fascista. Anche Wikipedia riesce a ricordarcelo. Buon 25 aprile". E davvero la targa posticcia appesa a un palo della segnaletica proprio una bella figura non la fa e si spera si possa presto rimediare.