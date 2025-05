Ecco il libro fotografico di Lorenzetti

Una vita intrecciata all’arte, alla scrittura e alla memoria collettiva: è quella di Onorina Lorenzetti (nella foto), recanatese, impiegata amministrativa e archivista presso l’Area tecnica del Comune, ma da sempre animata da un profondo bisogno espressivo che l’ha portata a coltivare la poesia, il racconto, la fotografia e persino il teatro. Il 17 maggio alle 17, alla Mediateca della Biblioteca comunale in corso Persiani, presenterà il suo nuovo lavoro: "La vita degli altri", un libro fotografico che raccoglie istanti e sguardi catturati nel tempo. Lorenzetti ha sempre cercato nell’arte un modo per dare forma al proprio sguardo sul mondo. Ha frequentato per anni la Scuola di Cultura e scrittura poetica tenuta da Umberto Piersanti, ha pubblicato due raccolte poetiche (Non volevo parlare d’amore, 2014, e Finestre, 2019) e ha partecipato con articoli e fotografie ai volumi storici I luoghi della Grande Guerra (2018) e Frammenti di Storia 2 (2021), dedicati alla memoria dei conflitti mondiali. Non è mancato nemmeno il palcoscenico tra le sue esperienze, con due anni di Scuola di Teatro e la partecipazione a più progetti teatrali.

Sempre, però, con lo sguardo attento di chi sa cogliere il dettaglio e trasfigurarne il senso. Con "La vita degli altri", Lorenzetti torna a raccontare il mondo a modo suo: per immagini, in punta di piedi, con la delicatezza di chi ha fatto dell’arte un modo per comprendere sé stessa e gli altri.