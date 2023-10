Ecco il minivan con nove posti per il trasporto dei disabili

TOLENTINO

Consegnato ieri mattina, in piazza della Libertà a Tolentino, il nuovo mezzo acquistato dal Comune con il contributo della Fondazione Carima. Sarà utilizzato per le attività dell’ufficio servizi sociali. Si tratta di un minivan, un Opel Movano a nove posti, dotato di uno specifico allestimento per il trasporto di diversamente abili. Presenti il sindaco Mauro Sclavi, il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi, oltre a diversi cittadini, tra cui i ragazzi e le ragazze del CentroArancia e di ProssimaMente. Il minivan è stato benedetto da don Marco Petracci. "La Fondazione Carima – ha spiegato il presidente – ha accolto l’istanza dell’assessorato ai servizi sociali del Comune per il reale e urgente bisogno di questo mezzo". "La nostra intenzione primaria – hanno ricordato il sindaco e l’assessore – è utilizzarlo per favorire gli spostamenti e quindi i corsi di coloro che frequentano il CentroArancia e ProssimaMente, che potranno essere trasportati da casa e viceversa alla sede dello stesso centro, ma che potranno anche comodamente raggiungere i luoghi dove svolgono le loro molteplici attività. Ogni giorno, in media, vengono percorsi 200 chilometri sulle strade di un territorio piuttosto esteso e di conseguenza i mezzi in dotazione sono portati più velocemente all’usura. Avere un pulmino nuovo, sicuro e pienamente funzionale è fondamentale per le attività del centro, anche per poter lavorare sull’autonomia, sulla realizzazione dei desideri dei ragazzi e per garantire un sostegno necessario alle famiglie". È stato ringraziato anche Stefano Servili dello staff del sindaco per aver contribuito alla concretizzazione del progetto. Beneficiari saranno anche tutte quelle persone, principalmente giovani e anziani, che ne faranno richiesta attraverso associazioni del Terzo Settore o sportive per eventuali gare e attività di svago e socializzazione.