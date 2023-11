Ecco il Natale a misura di bambini

Saranno i bambini i veri protagonisti del Natale a Recanati e a loro, in gran parte, sono dedicati i tanti eventi organizzati dall’Amministrazione, in collaborazione con commercianti, associazioni e aziende, dalla fine di novembre sino all’arrivo della Befana. "Le iniziative più importanti – dice il sindaco Antonio Bravi – saranno sicuramente la pista di pattinaggio, la cui inaugurazione è prevista per domenica 3 dicembre, le luminarie la cui accensione è prevista il 3 dicembre e, la novità di quest’anno, il videomapping sulla torre, dall’8 dicembre all’Epifania". A fare qualche conto, ci pensa ancora il sindaco: "Noi paghiamo le luminarie, circa 15 mila euro, da Montemorello al Duomo senza tralasciare Castelnuovo e Villa Teresa, e la corrente elettrica per la pista di pattinaggio". Tutto qui? Sicuramente no, l’impegno di spesa sarà molto più alto, ma a Natale non si guarda certo il centesimo. Al lavoro la Pro Loco, l’associazione "Piant-Amo Recanati" e naturalmente il Comitato Porta Marina dove Babbo Natale già ha iniziato le prove dell’abito per il suo arrivo in carrozza l’8 dicembre per l’accensione del grande albero in piazza Leopardi.

A Porta Marina Babbo Natale arriverà anche il 17 dicembre, questa volta su due ruote ecologiche con tanto di fuochi d’artificio. "Il tema scelta – spiega Antonella Maggini del Comitato – per questa 21esima edizione della casa di Babbo Natale sono le fiabe che prepariamo anche con la collaborazione dei commercianti di via Calcagni e via Roma". Non manca l’impegno della Piccola Libreria delle Marche di piazza Leopardi. "Tutte le domeniche castagne, vin brulè e laboratori per bambini – assicura il vice sindaco, Mirco Scorcelli –. In piazza ci saranno sempre bande itineranti e spettacoli vari, un trenino per la gioia dei bambini, mentre sotto il loggiato gioco delle sorprese e trucca-bimbi. Il 17 dicembre ci sarà l’apertura del Natale a Montefiore mentre nel centro storico sfileranno a suon di musica le majorette. Infine la vigilia di Natale in piazza sosterà il ludobus con una serie di giochi in legno per bambini e genitori".

Alla magia del Natale risponde anche la ditta Clementoni con le più belle letterine scritte dai bambini a Babbo Natale e, ricorda l’assessore Soccio, "non dimentichiamoci la bellezza del presepe meccatronico-olfattivo di Leandro Messi e il contest per l’albero di Natale più bello che ci garantirà molta visibilità, specie sui social". Impegnato anche il Teatro Instabile. "Per il secondo anno verrà riproposta a Natività nella chiesa di Sant’Anna in Corso Persiani", annuncia il coordinatore Roberto Tanoni. E per l’ultimo dell’anno il brindisi in piazza e il concerto del complesso 90 Mania.