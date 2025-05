"Ecco il nostro bBook"

"Il nostro progetto si chiama bBook, che sta per blockchain book. In parole semplici, non è un semplice eBook: è un libro digitale unico, con tiratura limitata, che può essere personalizzato con note, evidenziazioni e contenuti multimediali. È come un libro fisico, ma digitale: appartiene davvero al lettore, che potrà anche rivenderlo. Il nostro traguardo più recente? Arrivare quinti tra le app più scaricate nella categoria libri su Apple Store, un risultato che ci ha dato grande entusiasmo". A lanciare la novità sono Lorenzo Cesetti (32 anni, ceo) ed Emanuele Bordoni (31 anni, cto), fondatori di Pluteo srl, una startup innovativa nata a Mogliano il 18 maggio 2023 (anche se il loro lavoro comune era iniziato già dal febbraio 2022). Il primo ha una laurea magistrale in ingegneria energetica ed esperienza come project manager; il secondo ha una laurea magistrale in informatica, un master in computer science e una solida carriera come software engineer. "Ci lega la passione per la lettura e la tecnologia e il desiderio di portare una ventata di novità in un settore editoriale che riteniamo ancora poco digitalizzato – spiegano -. Abbiamo deciso di investire nel nostro territorio perché siamo legati alle Marche, una terra bellissima che merita di essere valorizzata. Dopo aver svolto esperienze di studio e ricerca all’estero (in Galles e a Londra), abbiamo coraggiosamente scelto di tornare qui. Il digitale ci permette di restare connessi con il mondo e di lavorare a progetti innovativi anche lontano dai grandi centri, portando avanti un’idea in cui crediamo profondamente". Da qui anche la creazione del bBook. "La prossima sfida è ampliare il catalogo, attivare la rivendita dei bBook e arricchire l’app con funzioni social".